شاهد.. 1000 قتيل ضحايا فيضانات ضخمة في باكستان













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام محلية أن مساحات واسعة من أراضي باكستان أصبحت غارقة في المياه وملايين الأشخاص باتوا بلا مأوى بسبب الفيضانات.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قالت صحيفة (داون) المحلية: إنه "وفقا لآخر التقديرات، فإن 1000 شخص تقريبا، بينهم 300 طفل لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات والأمطار الموسمية غير الطبيعية التي أثرت على حياة 33 مليون شخص، ونحو نصف مساحة البلاد".وذكرت الصحيفة أن إقليم خيبر شمال غربي باكستان شهد اليوم السبت مصرع ثلاثة أشخاص إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في مدينة سوات.وجددت السلطات في مدينة نوشيرا دعوتها لإجلاء السكان من المدينة بسبب وقوع "فيضان شديد للغاية" في نهر كابول.وتسببت الفيضانات في دمار واسع النطاق في المدينة، حيث تسبب بإغراق عدة قرى، بحسب قناة DawnNewsTV المحلية.