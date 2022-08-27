عدد من القتلى والإصابات في اشتباكات بطرابلس من بينهم ممثل ليبي

رام الله - دنيا الوطنشهدت العاصمة الليبية طرابلس، فجر السبت، اشتباكات مسلحة بين قوتين تابعتين لكل من المجلس الرئاسي ورئاسة أركان الجيش.وبحسب وكالة (الأناضول)، فإن الاشتباكات جرت في عدة مناطق بالعاصمة بين مجموعة تابعة "للواء 777" (رئاسة الأركان)، وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار (المجلس الرئاسي).من جهته، قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الممثل الكوميدي الليبي مصطفى بركة، وإصابة امرأة.وأضاف: "لا نعلم حتى الآن عن عدد المتضررين في صفوف العسكريين".وأردف: "ما تزال هناك الكثير من العائلات عالقة في أماكن الاشتباك، لكن لا نستطيع التحرك بحرية في تلك الأماكن".من جانبها، أعلنت جامعة طرابلس الحكومية، السبت، تأجيل الدراسة وتعليق الامتحانات، جراء الاشتباكات المسلحة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا، للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.