فارس يكشف لـ "دنيا الوطن" آخر خطوات الأسرى التصعيدية داخل سجون الاحتلال





وقال فارس، إن "الأسرى لم ينووا القيام بأي عمال نضالي هذه الفترة، ولكن مبادرة إدارة سجون الاحتلال بافتعال هذه الأزمة كانت السبب وراء اتخاذهم قرارًا للإضراب المفتوح عن الطعام".



وأضاف رئيس نادي الأسير في حديث لـ "دنيا الوطن" أن الأسرى سيتراجعون عن قرارهم فور تراجع إدارة السجون عن اتخاذ إجراءات ضدهم، مؤكدًا أن "الذي يستطيع نزع فتيل هذه المواجهة هي الحكومة الإسرائيلية وأدواتها، ومن بينها إدارة السجون".



وكشف أن إدارة السجون أبلغت الأسرى عن إقدامهم باتخاذ الإجراءات في الخامس من أيلول المقبل بعدما جاءتهم تعليمات من القيادة الإسرائيلية.



وبيّن فارس أن قيام الأسرى بهذه الخطوات التمهيدية هو بمثابة إعطاء إشارات كافية، لرفضهم مثل هذه الإجراءات التي لا يستطيعوا التعايش معه ومن شأنها تغيير حياتهم اليومية.



وأوضح: "لا يوجد مفاوضات بشكل رسمي حتى الآن، وجميع الاحتمالات مفتوحة، كما من الممكن أن تتراجع إدارة السجون عن قرارها وتُجنب الجميع هذه المواجهة، أو أن تستمر به، وبالتالي يضطر الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام".



واختتم فارس حديثه بأن الأسرى ليسوا من افتعل هذه الأزمة، ولا بصدد الدخول بمجابهة في هذه الظروف التي قد تكون لها تداعيات خارج السجون ليس فقط داخلها.



ومن المقرر أن ينفذ الأسرى، يوم غد الأحد، خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال، وفق ما أُعلن عنه، كجزء من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وبيّن نادي الأسير أن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.



وتجدر الإشارة إلى أن حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال يوم أمس الجمعة، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية في عدة سجون.



من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال، أمس، تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام في السجون، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام.



ويشار إلى أن الأسرى امتنعوا، الأربعاء الماضي، عن الخروج "للفحص الأمني"، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.



كما قرر الأسرى يوميّ الإثنين، والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.







خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسينيتحدث رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، حول الإجراءات المُتخذة ضد الأسرى ونيّتهم بخوض إضراب مفتوح عن الطعام في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.