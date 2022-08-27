"النضال الشعبي": على العالم الاعتذار عن التقليل من معاناة شعبنا



وأكد احمد ابو ضلفة عضو اللجنة المركزية خلال اجتماع لفرع غزة على أن الحملة الإعلامية التي تستهدف الرئيس وما يرافقها من إجراءات عدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة من قتل وتهجير وحصار واخرها استهداف للمؤسسات الحقوقية تؤكد على انها جاءت لإبادة هويته و لتوفير غطاء لجرائم الاحتلال الاسرائيلي وهروب من استحقاقات عملية السلام.



وطالب ابو ضلفة المانيا بالاعتذار عن حملتها وعن مساندتها للاحتلال في جرائمه والتقليل من معاناة شعبنا الأعزل، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا والتوقف عن النفاق والكيل بمكيالين.



وأكد أبو ضلفة على ان الرد على هذه الحملة الوقحة وعلى جرائم الاحتلال يكون بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على معالجة الهموم الحياتية لشعبنا تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.



ومن جهة أخرى، أكد أبو ضلفة دعم واسناد الجبهة لكل الخطوات الاحتجاجية للحركة الاسيرة في سجون الاحتلال مؤكدا ضرورة تنظيم أوسع حملة رسمية وشعبية لإسناد صمودها وخطواتها في مواجهة إجراءات سجون الاحتلال محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والزام الاحتلال بوقف بطشه وجرائمه بحقهم.



هذا و ناقش الاجتماع أخر المستجدات التنظيمية وبرامج العمل المختلفة الخاصة بالفرع.



رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن هجمة التحريض الخطيرة على الرئيس محمود عباس هي امتداد للهجمة الممنهجة والتحريض المستمر على شعبنا الفلسطيني مشددة على ضرورة توفير المساندة الشعبية والفصائلية لمواقف الرئيس المطالبة بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والفاضحة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.