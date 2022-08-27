شؤون فلسطينية

"الخارجية": حراك دبلوماسي وقانوني متواصل نصرة للأسرى وحقوقهم بتوجيهات الرئيس عباس

"الخارجية": حراك دبلوماسي وقانوني متواصل نصرة للأسرى وحقوقهم بتوجيهات الرئيس عباس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إرداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة. 

وحملت وزارة الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة أسرنا الأبطال وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها. 

وشددت الوزارة على أنها وإذ تتابع باهتمام بالغ تطورات هذا العدوان الوحشي ضد أسرانا الأبطال فإنها وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية وبتعليمات مباشرة من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اوعزت لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الاسرى وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة، ولوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسؤولياتهم لوقف هذا العدوان، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري والافراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، والافراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال والدفعة الرابعة من الأسرى.

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