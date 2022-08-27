شؤون فلسطينية

حماس: لا يوجد حالياً أيّ مفاوضات في ملف تبادل الأسرى

حماس: لا يوجد حالياً أيّ مفاوضات في ملف تبادل الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ، ومسؤول ملف الشهداء والأسرى والجرحى زاهر جبارين أن الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلامياً، دون أي تغير ملموس على أرض الواقع.

وأوضح جبارين في لقاء إعلامي عُقد في بيروت اليوم السبت، أنه لا يوجد حالياً أي مفاوضات في ملف تبادل الأسرى، مؤكداً أنه منذ ثمانية أشهر لا يوجد أي تقدم بهذا الملف.

وأضاف أن حماس لديها قرار واضح وصريح أننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل الإفراج عن الأسرى الأبطال بكل الوسائل والطرق.

وأشار جبارين إلى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يخوضون العديد من المواجهات مع الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري، مستدركاً: "لايوجد أفق لحل معضلة الاعتقال الإداري".

ويستعد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لحل الهيئات التنظيمية من الفصائل كافة داخل السجون، بدءًا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار تصعيد خطواتهم ضد انتهاكات السجان.

وتفرض هذه الخطوة على إدارة سجون الاحتلال مواجهة الأسرى كأفراد، واتخذها الأسرى كخطوة احتجاجية على تنصل الاحتلال من تفاهمات سابقة مع الأسرى، تضمن جزءًا من حقوقهم الأساسية في المعتقلات.


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