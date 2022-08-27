شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين لـ" دنيا الوطن": لا إضراب بالمطلق وافتتاح العام الدراسي في موعده

اتحاد المعلمين لـ" دنيا الوطن": لا إضراب بالمطلق وافتتاح العام الدراسي في موعده
تعبيرية
خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسيني
نفى رئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، سائد زريقات، وجود أي إضراب بالمطلق، مؤكدًا على سير العملية التعليمية بشكل طبيعي، حيث سيتوجه المعلمون إلى دوامهم بدءًا من غد، الأحد، وعليه سيتم استقبال أكثر من مليون طالب في المدارس بعد الغد.

وقال ارزيقات في حديث لـ "دنيا الوطن"، إن "الحكومة الفلسطينية باشرت بتنفيذ تغطيات مالية، الخميس الماضي، مما سينعكس في راتب هذا الشهر"، مضيفًا أن ديوان الموظفين بدأ بتنفيذ التعيينات للعقود العالقة 2019، وأن كل الأمور قيد الإجراء.

وكان حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، قد قرر أمس، عدم افتتاح العام الدراسي ( 2022-2023 ) حسب الأصول، والإضراب من الطابور الصباحي.

وقال الحراك، إنه "سيتم نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسباً ومقبولاً وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين".

في حين، أصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أمس، بيانًا عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أكد فيه على مجموعة من البنود التي ستكون قيد التنفيذ على راتب هذا الشهر.

وقال الاتحاد في بيانه، سيتم "توحيد العلاوة الإشرافية وإضافتها على طبيعة العمل وهي على قيد التنفيذ على راتب هذا الشهر".

وتابع: "مساواة الإداري من أصل إداري بزميله الإداري من أصل معلم من حيث طبيعة العمل وهي قيد التنفيذ على راتب الشهر الحالي".

وأضاف: "مباشرة ديوان الموظفين في إجراءات إصدار أرقام وظيفية واستكمال تعيين موظفي ملف تعيينات العام 2019 العالقة وعددها 705 بشكل فوري".

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