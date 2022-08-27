شؤون فلسطينية

أبو ردينة: الرئيس عباس يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له الأسرى

أبو ردينة: الرئيس عباس يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له الأسرى
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من حملة قمع غير مسبوقة.

وأضاف أبو ردينة، أن الرئيس عباس يؤكد أن هذا الموضوع يقع على رأس أولويتنا وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووجه الرئيس عباس إلى كافة سفرائنا حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق أسرانا الأبطال، المنافية لأبسط حقوق الانسان وللقوانين الدولية كافة.

وشدد الرئيس عباس على أن "أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".

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