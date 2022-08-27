خلال وقت قريب.. إعادة تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إعادة تعيين سفير لها لدى أنقرة سوف تتم في غضون أسابيع، لافتةً إلى أن العقبة الأساسية أمام العلاقات هو وجود مكتب لحركة حماس في إسطنبول.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، قول القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا، إيريت ليليان إن "عملية إعادة تعيين سفير لدى أنقرة قد تتم في غضون أسابيع".وتابعت ليليان، في لقاء مع الصحفيين بأنقرة يوم أمس، أن "إعادة تعيين السفير هي مسألة وقت وعزت التأخير إلى الانتخابات في إسرائيل".وشددت ليليان على التحديات التي تواجه العلاقات، قائلة إن أكبر عقبة أمام التوجه الإيجابي هو وجود مكتب لحركة حماس في إسطنبول.وقالت إن "اسرائيل تتوقع من تركيا إغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء من هنا".وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفيرين بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهما، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات المستمرة منذ شهور خاصة مع بروز عنصر الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.وقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر، عبرا فيها عن ارتياحهما للتقدم في العلاقات وهنأ كل منهما الآخر على قرار تعيين السفيرين.