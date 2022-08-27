تونس تصدر بيانا بشأن زيارة غالي وتستدعي سفيرها في الرباط

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إن تونس "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي فقد أوضحت الخارجية التونسية أن الاتحاد الإفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الأفريقي بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية في تونس.وأضاف البيان أن رئيس المفوضية الأفريقية وجه دعوة فردية مباشرة إلى إبراهيم غالي لحضور القمة، كما واستدعت الخارجية التونسية سفيرها في الرباط للتشاور.