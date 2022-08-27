شؤون فلسطينية

طالع: "التعليم" بغزة تنشر توقيت الحصص المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي

طالع: "التعليم" بغزة تنشر توقيت الحصص المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة، صباح اليوم، جدولًا يوضّح توقيت الحصص الدراسية خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي يوم الإثنين القادم الموافق 29/8/2022 .

وقالت الوزارة، أمس، إن "دوام الهيئة التدريسية سيبدأ السبت 27/8/2022". لافتةً إلى أن "دوام الطلبة سيبدأ بتاريخ 29/8/2022".

وأوضحت أن عدد الطلاب المسجلين لدى الوزارة (301411) طالب/ة في (442) مدرسة حكومية.

وأشارت إلى أنه "تم افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية، ويجري العمل في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة".

وقالت إنه: "جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة بالإضافة إلى متابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم".

وتابعت أنه :" تم تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث".

ونوّهت الوزارة خلال البيان إلى أنها "بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي".

ولفتت إلى أن "الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الإسرائيلي الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم".



أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير بالوسطى

"المرور" بغزة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير بالوسطى

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

بحرية الاحتلال تغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح

بحرية الاحتلال تغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح

العملات: انخفاض ملحوظ للدولار أمام الشيكل

العملات: انخفاض ملحوظ للدولار أمام الشيكل

تفاصيل الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التي تضرب فلسطين اليوم

تفاصيل الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التي تضرب فلسطين اليوم

الكسواني: الرباط في الأقصى يبدد مخططات الاحتلال ويربك المستوطنين

الكسواني: الرباط في الأقصى يبدد مخططات الاحتلال ويربك المستوطنين

جامعة فلسطين تعدل مفتاح قبول كلية طب الأسنان إلى 88%

جامعة فلسطين تعدل مفتاح قبول كلية طب الأسنان إلى 88%

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من قرية النبي صموئيل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من قرية النبي صموئيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الكسواني: الرباط في الأقصى يبدد مخططات الاحتلال ويربك المستوطنين

الكسواني: الرباط في الأقصى يبدد مخططات الاحتلال ويربك المستوطنين

جامعة فلسطين تعدل مفتاح قبول كلية طب الأسنان إلى 88%

جامعة فلسطين تعدل مفتاح قبول كلية طب الأسنان إلى 88%

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من قرية النبي صموئيل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من قرية النبي صموئيل

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

قبل بدء العام الدراسي.. اتحاد المعلمين يُصدر بياناً وهذا تفاصيله

قبل بدء العام الدراسي.. اتحاد المعلمين يُصدر بياناً وهذا تفاصيله

الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان على أراضي &#34;أبو لوقا&#34; شرق طولكرم

الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان على أراضي "أبو لوقا" شرق طولكرم

&#34;حراك المعلمين&#34; بالضفة يعلن عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب من الطابور الصباحي

"حراك المعلمين" بالضفة يعلن عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب من الطابور الصباحي

قلقيلية: خمس إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: خمس إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

جورج الراسي.. وفاة فنان لبناني بحادث سير برفقة صديقته

جورج الراسي.. وفاة فنان لبناني بحادث سير برفقة صديقته

حسام حبيب يوجه تحذير لجمهوره بعد أزمته الأخيرة مع شيرين

حسام حبيب يوجه تحذير لجمهوره بعد أزمته الأخيرة مع شيرين

محمد رمضان يحدث ضجة بآخر زي له في حفله بمدينة العلمين

محمد رمضان يحدث ضجة بآخر زي له في حفله بمدينة العلمين

شاهد: تامر حسني يحرج رضوى الشربيني أمام الجمهور للمرة الثانية

شاهد: تامر حسني يحرج رضوى الشربيني أمام الجمهور للمرة الثانية

فيفي عبده تكشف سر غريب عن أحمد زكي بعد 40 عام على إخفاؤه

فيفي عبده تكشف سر غريب عن أحمد زكي بعد 40 عام على إخفاؤه

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

عربي

قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي

قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي

خلال زيارته الجزائر.. اتفاق &#34;شراكة متجددة&#34; بين ماكرون ونظيره تبون

خلال زيارته الجزائر.. اتفاق "شراكة متجددة" بين ماكرون ونظيره تبون

مقتل مواطن سعودي على يد حراس أمن فندق في المغرب

مقتل مواطن سعودي على يد حراس أمن فندق في المغرب

العراق: المحكمة الاتحادية تعلن موعد عقد جلسة النظر لحل البرلمان

العراق: المحكمة الاتحادية تعلن موعد عقد جلسة النظر لحل البرلمان