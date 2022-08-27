تفاصيل الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التي تضرب فلسطين اليوم

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 35-23 36-23 35-23 بيت لحم 35-23 36-23 35-23 رام الله والبيرة 34-22 35-22 34-22 طولكرم 34-24 36-24 34-24 نابلس 36-23 37-23 36-23 قلقيلية 34-24 36-24 34-24 جنين 37-25 38-25 37-25 سلفيت 35-23 36-23 35-23 طوباس 38-26 39-26 38-26 روابي 36-23 37-23 36-23 الخليل 34-22 35-22 34-22 غزه 33-25 34-25 33-25 أريحا 44-29 45-29 44-29 خانيونس 33-25 34-25 33-25 الأغوار الشمالية 42-27 43-27 42-27 رفح 34-24 35-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي