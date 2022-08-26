الكسواني: الرباط في الأقصى يبدد مخططات الاحتلال ويربك المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنشدد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، على أهمية شد الرحال إلى المسجد الأقصى من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء لإفشال مخططات الاحتلال.وقال إن "التواجد في ساحات المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه يبدد مخططات الاحتلال ويربك المستوطنين".وأكد الكسواني أن هناك حملة مسعورة من الجماعات المتطرفة لاقتحامات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مبينا أنها لن تغير من واقع إسلامية وعروبية المسجد الأقصى، ولن تعطيهم الشرعية.وأوضح أن الصور الفاضحة التي خرجت من المستوطنين في المسجد الأقصى تعد استهتارا واستفزازا لمشاعر المسلمين.ونوه إلى أن وزارة الأوقاف ستكثف من حراس المسجد الأقصى؛ لمنع تكرار الصور التي خرجت من المستوطنين بملابس فاضحة.وأضاف: "المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وكل من يأتي للصلاة فيه هو حارس للمسجد الأقصى والمرابطون والمصلون لهم دور كبير في حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه".