جامعة فلسطين تعدل مفتاح قبول كلية طب الاسنان الى 88%



وأوضحت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك انها قررت تخفيض مفتاح القبول لكلية طب الاسنان.



يذكر أن جامعة فلسطين أعلنت رزمة من المنح لطلاب الثانوية العامة وكذلك طلاب الامتياز تصل الى 100%.



وأوضحت الجامعة كذلك أنها قررت استمرار حملة المواصلات المجانية للطلاب ذهابا وايابا من مقر الجامعة بمدينة الزهراء وفرعها بمحافظة خانيونس الى كافة محافظات القطاع.



وأشارت الجامعة إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق مراعاة ظروف الطلاب والمساهمة في تخفيف الأعباء على الطلاب وذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة فلسطين مساء اليوم تخفيض مفتاح القبول في كلية طب الاسنان الى 88% للفرع العلمي للطلاب الجدد للعام الدراسي 2022/2023.