"العمل" بغزّة تكشف عدد التصاريح الجديدة التي تسلّمتها من الشؤون المدنية الأسبوع الماضي
أصدرت وزارة العمل في غزة، اليوم الجمعة، تنويهًا مهمًا حول عدد التصاريح الجديدة، التي تسلّمتها من الشؤون المدنية الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة، إنها "تسلمت الأسبوع الماضي من الشؤون المدنية 2646 تصريحا، منهم 47 تصريحا جديدا فقط، وباقي التصاريح تم تجديدها لتصاريح تم إصدارها سابقا".
وتابعت: "وعليه يكون عدد التصاريح التي تم تجديدها ضمن دفعة الأسبوع الماضي 2599، وعدد التصاريح الجديدة 47 فقط".
وتابعت: "وعليه يكون عدد التصاريح التي تم تجديدها ضمن دفعة الأسبوع الماضي 2599، وعدد التصاريح الجديدة 47 فقط".
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