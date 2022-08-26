غزة: التعليم تُصدر مجموعة من المعلومات حول بدء العام الدراسي الجديد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، مساء الجمعة، مجموعة من المعلومات حول بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.وقالت الوزارة، إن "دوام الهيئة التدريسية يوم غد السبت 27/8/2022". لافتًا إلى أن "دوام الطلبة سيبدأ بتاريخ 29/8/2022".وأوضحت أن عدد الطلاب المسجلين لدى الوزارة (301411) طالب/ة في (442) مدرسة حكومية.وأشارت إلى أنه "تم افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية، ويجري العمل في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة".وقالت إنه: "جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة بالإضافة إلى متابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم".وتابعت أنه :" تم تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث".ونوّهت الوزارة خلال البيان إلى أنها "بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي".ولفتت إلى أن "الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الإسرائيلي الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم".