دولي

غانتس: أخبرت إدارة بايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني

غانتس: أخبرت إدارة بايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد القتى بمستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث أبلغه معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت القناة السابعة (الإسرائيلية)، قول غانتس، :"التقيت اليوم في البيت الأبيض بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وناقشنا الاتفاق النووي مع إيران وضرورة تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة،  وأخبرته أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي بصيغته".

وتابع: "شددت على العديد من العناصر المهمة التي يجب تلبيتها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو امتلاك الأسلحة النووية".

وأضاف: " كما شددت على أهمية الاستمرار في تقوية وتعزيز القدرات العملياتية الهجومية والدفاعية ضد المشروع النووي الإيراني وضد العدوان الإيراني في المنطقة".




أخبار ذات صلة

تعرّف على موعد أول بعثة مأهولة للفضاء ترسلها بوينغ وناسا

تعرّف على موعد أول بعثة مأهولة للفضاء ترسلها بوينغ وناسا

ماكرون يُعلن تشكيل لجنة فرنسية جزائرية من المؤرخين حول حقبة الاستعمار

ماكرون يُعلن تشكيل لجنة فرنسية جزائرية من المؤرخين حول حقبة الاستعمار

بيني غانتس: سنوسع التعاون ضد &#34;العدوان الإيراني&#34; بالجو والبر والبحر والاستخبارات والسايبر

بيني غانتس: سنوسع التعاون ضد "العدوان الإيراني" بالجو والبر والبحر والاستخبارات والسايبر

بايدن: وجهنا ضربات لمنشأة شرق سوريا تستخدمها مجموعات إيرانية

بايدن: وجهنا ضربات لمنشأة شرق سوريا تستخدمها مجموعات إيرانية

&#34;الصحة العالمية&#34;: مليون وفاة بـ&#34;كورونا&#34; حول العالم

"الصحة العالمية": مليون وفاة بـ"كورونا" حول العالم

أمريكا: لا يمكن استهداف قواتنا بسوريا دون عقاب

أمريكا: لا يمكن استهداف قواتنا بسوريا دون عقاب

استطلاع رأي يكشف صعود حزب بن غفير بانتخابات (كنيست)

استطلاع رأي يكشف صعود حزب بن غفير بانتخابات (كنيست)

الكشف عن تفاصيل اجتماع لابيد برئيس (الموساد) الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل اجتماع لابيد برئيس (الموساد) الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نحو 50 ألفً مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

نحو 50 ألفً مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

غزة: &#34;الثقافة&#34; والاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينظمان حفل تأبين للروائي غريب عسقلاني

غزة: "الثقافة" والاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينظمان حفل تأبين للروائي غريب عسقلاني

مستوطنون يقتحمون منطقة كنار جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون منطقة كنار جنوب الخليل

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

قطاع غزة: خمس إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضة

قطاع غزة: خمس إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضة

طولكرم: إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة صيدا

طولكرم: إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة صيدا

الشيخ: نطالب بأوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل

الشيخ: نطالب بأوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد لقاءً مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد لقاءً مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي

منوعات

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

محمد رمضان يعتذر بشكل رسمي لأحد متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح

محمد رمضان يعتذر بشكل رسمي لأحد متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جذابة بداخل طائرة خاصة.. هل تمتلكها؟

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جذابة بداخل طائرة خاصة.. هل تمتلكها؟

شاهد كيف دافعت لقاء الخميسي عن زوجها بعد هجوم الجمهور عليه

شاهد كيف دافعت لقاء الخميسي عن زوجها بعد هجوم الجمهور عليه

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

عربي

مقتل مواطن سعودي على يد حراس أمن فندق في المغرب

مقتل مواطن سعودي على يد حراس أمن فندق في المغرب

العراق: المحكمة الاتحادية تعلن موعد عقد جلسة النظر لحل البرلمان

العراق: المحكمة الاتحادية تعلن موعد عقد جلسة النظر لحل البرلمان

كتبت على (تويتر) &#34;تذكروني بالخير&#34;.. تفاصيل انتحار طبيبة أردنية

كتبت على (تويتر) "تذكروني بالخير".. تفاصيل انتحار طبيبة أردنية

بـ141 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة للمغرب

بـ141 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة للمغرب