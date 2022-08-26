غانتس: أخبرت إدارة بايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني

ونقلت القناة السابعة (الإسرائيلية)، قول غانتس، :"التقيت اليوم في البيت الأبيض بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وناقشنا الاتفاق النووي مع إيران وضرورة تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، وأخبرته أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي بصيغته".



وتابع: "شددت على العديد من العناصر المهمة التي يجب تلبيتها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو امتلاك الأسلحة النووية".



وأضاف: " كما شددت على أهمية الاستمرار في تقوية وتعزيز القدرات العملياتية الهجومية والدفاعية ضد المشروع النووي الإيراني وضد العدوان الإيراني في المنطقة".













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد القتى بمستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث أبلغه معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني.