قبل بدء العام الدراسي.. اتحاد المعلمين يُصدر بياناً وهذا تفاصيله















رام الله - دنيا الوطنأصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بيانًا عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أكد فيه على مجموعة من البنود التي ستكون قيد التنفيذ على راتب هذا الشهر.وقال الاتحاد في بيانه، سيتم "توحيد العلاوة الإشرافية وإضافتها على طبيعة العمل وهي على قيد التنفيذ على راتب هذا الشهر".وتابع: "مساواة الإداري من أصل إداري بزميله الإداري من أصل معلم من حيث طبيعة العمل وهي قيد التنفيذ على راتب الشهر الحالي".وأضاف: "مباشرة ديوان الموظفين في إجراءات إصدار أرقام وظيفية واستكمال تعيين موظفي ملف تعيينات العام 2019 العالقة وعددها 705 بشكل فوري".وكان حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، قد قرر عدم افتتاح العام الدراسي ( 2022-2023 ) حسب الأصول، والإضراب من الطابور الصباحي.وقال الحراك، إنه "سيتم نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسباً ومقبولاً وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين".