"حراك المعلمين" بالضفة يعلن عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب من الطابور الصباحي

رام الله - دنيا الوطنقرر حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، عدم افتتاح العام الدراسي ( 2022-2023 ) حسب الأصول، والإضراب من الطابور الصباحي.وقال الحراك، إنه سيتم نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسباً ومقبولاً وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين.وكان اتحاد المعلمين على لسان أمين عام اتحاد المعلمين، في الضفة الغربية، سائد ارزيقات، أكد أن قرارات مجلس الوزراء المعدلة تنتظر التطبيق من وزارة المالية.وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن قرارات مجلس الوزراء المعدلة في جلسة الاثنين الماضي، بما يختص تحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15٪ لكل المعلمين الفلسطينيين والمستحقين لهذه العلاوة، وأيضا بما يختص بصرف علاوة الإداريين ومساواتهم بإخوتهم الإداريين من أصل معلم، تنتظر التطبيق من وزارة المالية، من أجل أن يكون هناك افتتاح آمن للعام الدراسي ومن أجل بدء عام دراسي مستقر.وأضاف: "تم إرسال القرار الصادر من مجلس الوزراء بالتعديل، ونحن سنتابع مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية تنفيذ هذه القرارات، لأن الاتفاق بالأساس مع وزارة المالية بأن يتم التنفيذ براتب هذا الشهر".