مقتل مواطن سعودي على يد حراس أمن فندق في المغرب

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن سعودي يوم الجمعة، حتفه، إثر اعتداء من قبل مجموعة أشخاص بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجده في مدينة الدار البيضاء المغربية.وقالت السفارة السعودية في المغرب، إنه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن، يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بالمدينة، وفق ما نقلت قناة (العربية).وأكدت السفارة، بأن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.وأوضحت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.