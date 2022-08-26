العراق: المحكمة الاتحادية تعلن موعد عقد جلسة النظر لحل البرلمان



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن المحكمة أكدت في بيان لها: أنها "قررت النظر في الدعوى المقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية في 30 أغسطس الجاري".



وأضاف البيان: أن موضوع الدعوى تضمن الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).



وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 14 من آب/أغسطس الجاري، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.



ودفع هذا الإعلان التيار للتقدم بدعوى قضائية عبر أمينه العام الربيعي، في انتظار البت فيها.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، موعد عقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان.