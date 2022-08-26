مفوض عام (أونروا): وصلنا لآخر إجراءات التقشف والوكالة تواجه الآن تهديداً وجودياً

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى آخر إجراءات التقشف، و"تواجه الآن تهديداً وجوديا".جاء ذلك في كلمه أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.وقال لازاريني في كلمته: "أشعر بقلق خاص إزاء عدم قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها جراء النقص المزمن في التمويل، مع تحول الأولويات الجيوسياسية ، والديناميكيات الإقليمية، وظهور أزمات إنسانية جديدة".وحذر المفوض الأممي من مغبة ما سماه "الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن (أونروا) بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين".وأضاف أن "(أونروا) هي آخر دعائم التزام الأسرة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإجراءات التقشف التي تعتمدها لمواجهة أزمتها المالية، وصلت آخرها وهي الآن تواجه تهديدا وجوديا".وناشد لازاريني الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) التي خفضت تمويلها لـ (أنروا) أن تعيد النظر في قرارها، دون تحديد هذه الدول بالاسم.