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بـ141 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة للمغرب

بـ141 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة للمغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) على صفقة أسلحة محتملة للمغرب، "لن يكون لها تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة"، حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وتضمن الصفقة أنظمة لاسلكية تكتيكية بقيمة 141.1 مليون دولار، بالإضافة إلى الدعم الفني واختبار هذه المعدات، بالإضافة إلى تدريبات تشرف عليها فرق أميركية من أجل تأهيل القوات المغربية على هذه المعدات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاجون، قدمت التصاريح اللازمة لإخطار الكونجرس الأميركي بعملية البيع الخميس.

وأشارت إلى أن الحكومة المغربية طلبت شراء 6 أنظمة لاسلكية تكتيكية، وقطع غيار، وبرمجيات وتحديث أنظمة عسكرية، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).

وستكون شركة "جنرال أتوميك إيرونوتيكال سيستمز"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثيون" و"ليوناردو إس.بي.إيه" (مقرها روما)، المتعاقدين الرئيسيين.

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