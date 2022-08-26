شؤون فلسطينية

غزة: "الثقافة" والاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينظمان حفل تأبين للروائي غريب عسقلاني

غزة: "الثقافة" والاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينظمان حفل تأبين للروائي غريب عسقلاني
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية والاتحاد العام للكتّاب والأدباء
الفلسطينيين تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه حفل تأبين للروائي غريب عسقلاني، بحضور وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، والأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني، والأمين العام الأسبق للاتحاد الشاعر الدكتور المتوكل طه، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور عمر ميلاد، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور خليل أبو الفول، وأمين سر المكتب الحركي للكتّاب بالمحافظات الجنوبية الأستاذ الدكتور محمد صلاح أبو حميدة وقيادات وطنية وأكاديمية وأدبية ومجتمع
محلي، و عائلة الروائي الراحل غريب عسقلاني، ذلك في قاعة هاني الشوا بجامعة الأزهر في مدينة غزة.

وأدار الحفل الإعلامي القدير محمد الباز الذي رحب بالحضور، مؤكدًا على أن الأربعين يومًا على غياب الروائي عسقلاني لم تشعر محبيه ولا معارفه بأنه سلم أمانته في دار الحياة، و أن حضوره رغم كل غياب باقٍ بأثره الأدبي الزاخر بالإبداع والعطاء.

وأكد أبو سيف في كلمته على أن دولة رئيس الوزراء أولى اهتمامًا استثنائيًا من أجل تأبين الروائي غريب عسقلاني، لما له من دور مشهود في الحركة الوطنية، والأدبية، وتعبيرًا عن رعايته الجادة والحكومة الفلسطينية، بالثقافة والمبدعين الفلسطينيين، وبحماية الرواية الفلسطينية، خاصة وأن فعاليات الوزارة ونشاطاتها تأتي هذا العام تحت شعار " خمسين عامًا
على استشهاد غسان كنفاني".

كما أن الوزير أبو سيف تناول سيرة ومسيرة الراحل غريب عسقلاني ودوره الكبير في الفعل الثقافي الوطني، وشكر كل من ساهم في إنجاح حفل التأبين الذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد العام للكتّاب والأدباء، وباستضافة مشكورة من قبل جامعة الأزهر.

من جهته عبّر الأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني في كلمته عن سعادته البالغة بوجوده الكامل في غزة، بعد غياب قهري سببه الاحتلال وأساليبه، رغم الجرح الموجع لغياب الروائي المؤسس غريب عسقلاني، والذي تمنى أن يكون وصوله
لغزة عطفًا على لقاء الراحل وليس تأبينه.

وتناول الشاعر السوداني سيرة العطاء الطويلة للروائي غريب عسقلاني، بلغة شدت انتباه الحضور، وأخذتهم إلى روعة اللغة، وسياقاتها الجمالية.

وأكد على دور الثقافة، والإبداع الأدبي في مواجهة رواية الاحتلال، المدعومة بألة إعلامية ضخمة، ورؤوس أموال جبارة، إلا أن قوة الرواية الفلسطينية مدعومة بقوة الحق الثابت للشعب الفلسطيني، وفروسية أبنائه الذين يبدعون بكل تفاصيل الحياة، وينهضون بعد كل مجزرة لفتح الحياة على أوسع مدادها ومدها.





أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون منطقة كنار جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون منطقة كنار جنوب الخليل

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

قطاع غزة: خمس إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضة

قطاع غزة: خمس إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضة

طولكرم: إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة صيدا

طولكرم: إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة صيدا

الشيخ: نطالب بأوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل

الشيخ: نطالب بأوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد لقاءً مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد لقاءً مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي

غزة: إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال

حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة كنار جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون منطقة كنار جنوب الخليل

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

الطقس: تفاصيل كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين غداً

الطقس: تفاصيل كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين غداً

حسين الشيخ: يجب الإسراع بعقد المؤتمر الثامن لفتح وفقا للنظام الداخلي للحركة

حسين الشيخ: يجب الإسراع بعقد المؤتمر الثامن لفتح وفقا للنظام الداخلي للحركة

الأسير عواودة: مستعد أن أضحي بجسدي في سبيل الحرية

الأسير عواودة: مستعد أن أضحي بجسدي في سبيل الحرية

الخطيب يدعو لنصرة الأقصى والرباط فيه

الخطيب يدعو لنصرة الأقصى والرباط فيه

النيابة الإسرائيلية تغلق التحقيق مع المستوطن قاتل الشهيد &#34;حرب&#34;

النيابة الإسرائيلية تغلق التحقيق مع المستوطن قاتل الشهيد "حرب"

منوعات

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

محمد رمضان يعتذر بشكل رسمي لأحد متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح

محمد رمضان يعتذر بشكل رسمي لأحد متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جذابة بداخل طائرة خاصة.. هل تمتلكها؟

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جذابة بداخل طائرة خاصة.. هل تمتلكها؟

شاهد كيف دافعت لقاء الخميسي عن زوجها بعد هجوم الجمهور عليه

شاهد كيف دافعت لقاء الخميسي عن زوجها بعد هجوم الجمهور عليه

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

عربي

بـ141 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة للمغرب

بـ141 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة للمغرب

(سانا): الطيران الإسرائيلي يشن غارات على نقاط بحماة

(سانا): الطيران الإسرائيلي يشن غارات على نقاط بحماة

العراق: لا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

العراق: لا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا