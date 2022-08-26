شؤون فلسطينية

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي

المطران حنا يدعو للوحدة ونبذ الانقسامات وتكريس السلم الأهلي
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم أبناء شعبنا الفلسطيني كافة إلى مزيد من الوحدة والترابط والتعاون والتفاعل ونبذ الانقسامات والعمل على تكريس السلم الأهلي ونبذ المظاهر السلبية التي نلحظ وجودها في اكثر من مكان وموقع في هذه البقعة المقدسة من العالم.

وقال المطران حنا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شعبنا الفلسطيني بغالبيته الساحقة هو شعب مثقف وواع ومتحلٍ بالصدق والاستقامة والوعي والوطنية الحقة ومن الأهمية بمكان ان نعمل من اجل مزيد من الوحدة والاخوة والتلاقي بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني في زمن كثرت فيه المشاريع المشبوهة والمؤامرات الدنيئة والتي نعرف مصدرها والتي تهدف الى تقسيمنا وشرذمتنا واضعاف جبهتنا الداخلية.

وشدّد على أن وحدتنا هي قوة لنا وهذه مسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا لا سيما المرجعيات الدينية والوطنية والسياسية وخاصة في مدينة القدس حيث نحن مطالبون كمقدسيين بأن نكون على قلب رجل واحد ونحن ندافع عن القدس باسم الامة كلها.

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