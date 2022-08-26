بيني غانتس: سنوسع التعاون ضد "العدوان الإيراني" بالجو والبر والبحر والاستخبارات والسايبر





وأضاف غانتس الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريح نقلته قناة (كان) الإسرائيلية، أن إسرائيل "ستحرص على ألا يكون لإيران مظلة نووية"، وفق تعبيره.





وكان غانتس التقى الليلة الماضية، بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في فلوريدا، القضية الأساسية للنقاش هي النووي الإيراني.





وناقش غانتس مع الجنرال الأمريكي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط "الخطة ب" العسكرية في حال التوقيع على اتفاق نووي وحتى إذا لم يتم ذلك.





كمت تنوي إسرائيل والولايات المتحدة زيادة التعاون الإقليمي ضد "تموضع إيران"، وفق ما نقلت (كان).

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستوسع التعاون ضد ما وصفه "العدوان الإيراني" في الجو والبر والبحر والاستخبارات والسايبر.