غزة: إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
كشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح، الأسبوع الماضي.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن 3811 مسافراً، غادروا عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.
وأضافت: "أن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3038 عائدًا في حين أرجعت السلطات المصرية 78 مسافرًا.
وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت.
وأضافت: "أن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3038 عائدًا في حين أرجعت السلطات المصرية 78 مسافرًا.
وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت.
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