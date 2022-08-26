غزة: إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن 3811 مسافراً، غادروا عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.



وأضافت: "أن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3038 عائدًا في حين أرجعت السلطات المصرية 78 مسافرًا.



وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت.





رام الله - دنيا الوطنكشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح، الأسبوع الماضي.