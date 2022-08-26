شؤون فلسطينية

غزة: "العمل" تزيل هذا البند من معايير تفضيل الترشيح للعمل بأراضي 48

غزة: "العمل" تزيل هذا البند من معايير تفضيل الترشيح للعمل بأراضي 48
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة العمل، بغزة، إيهاب الغصين، عن إزالة معيار الشهادة الجامعية من معايير تفضيل الترشيح للعمل في أراضي عام 48.

وأوضح خلال لقاء جمعه مع عددٍ من العمال والخريجين في ساحة مبنى الوزارة بمدينة غزة، أنه تم إزالة الشهادة الجامعية من معايير التفضيل، كونها كانت تؤثر على ترتيب المرشحين للعمل، مؤكدا على وقوف وزارته بجانب العمال والخريجين، وتقديم المساعدة المتاحة لهم.

وأكد وكيل وزارة العمل على أن معايير التفضيل التي وضعتها الوزارة في اختيار المرشحين للعمل في أراضي عام 48 تضمن ترشيح الأسماء الأكثر احتياجا وكفاءة، وتخضع عملية الترشيح للجان مختصة بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وكيل الوزارة.

وأشار الغصين إلى عقد لقاء مع العمال والخريجين خلال الأسبوع القادم، للإجابة على استفساراتهم، ولتوضيح آخر تطورات ملف تصاريح العمل، منوها إلى أن جميع المسجلين لهم حق الحصول على فرصة عمل، لكن الوزارة تعمل على ترشيح الأكثر احتياجا وكفاءةً خلال المرحلة الحالية، وفقا للتصاريح المتاحة.

أخبار ذات صلة

طولكرم: إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة صيدا

طولكرم: إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة صيدا

الشيخ: نطالب بأوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل

الشيخ: نطالب بأوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد لقاءً مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد لقاءً مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي

غزة: إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية عدد المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال

حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

العملات: الدولار يواصل تفوقه على اليورو أمام الشيكل

العملات: الدولار يواصل تفوقه على اليورو أمام الشيكل

الطقس: تفاصيل كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين غداً

الطقس: تفاصيل كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: يجب الإسراع بعقد المؤتمر الثامن لفتح وفقا للنظام الداخلي للحركة

حسين الشيخ: يجب الإسراع بعقد المؤتمر الثامن لفتح وفقا للنظام الداخلي للحركة

الأسير عواودة: مستعد أن أضحي بجسدي في سبيل الحرية

الأسير عواودة: مستعد أن أضحي بجسدي في سبيل الحرية

الخطيب يدعو لنصرة الأقصى والرباط فيه

الخطيب يدعو لنصرة الأقصى والرباط فيه

النيابة الإسرائيلية تغلق التحقيق مع المستوطن قاتل الشهيد &#34;حرب&#34;

النيابة الإسرائيلية تغلق التحقيق مع المستوطن قاتل الشهيد "حرب"

حزب الشعب يطالب بالتدخل لإنقاذ الأسرى في السجون الإسرائيلية

حزب الشعب يطالب بالتدخل لإنقاذ الأسرى في السجون الإسرائيلية

وينسلاند يُصرح: المستوطنات تشكل عقبة كبيرة بطريق السلام

وينسلاند يُصرح: المستوطنات تشكل عقبة كبيرة بطريق السلام

عرنكي يطالب الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

عرنكي يطالب الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أبو حمزة: &#34;وحدة الساحات&#34; محطة مفصلية بعمر وتاريخ نضال شعبنا ومقاومته

أبو حمزة: "وحدة الساحات" محطة مفصلية بعمر وتاريخ نضال شعبنا ومقاومته

منوعات

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

تعرف على جديد حورية فرغلي.. هل ستتجه للغناء؟

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

شاهد كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على فتاة أعلنت حبها لأحمد العوضي

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

ريم البارودي ترد على حقيقة تفكيرها بالانتحار بعد انفصالها عن أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

شاهد: سمية الخشاب تطلب من جمهورها مساعدتهم لحل مشاكلهم

محمد رمضان يعتذر بشكل رسمي لأحد متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح

محمد رمضان يعتذر بشكل رسمي لأحد متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جذابة بداخل طائرة خاصة.. هل تمتلكها؟

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جذابة بداخل طائرة خاصة.. هل تمتلكها؟

شاهد كيف دافعت لقاء الخميسي عن زوجها بعد هجوم الجمهور عليه

شاهد كيف دافعت لقاء الخميسي عن زوجها بعد هجوم الجمهور عليه

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

عربي

(سانا): الطيران الإسرائيلي يشن غارات على نقاط بحماة

(سانا): الطيران الإسرائيلي يشن غارات على نقاط بحماة

العراق: لا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

العراق: لا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر