شؤون فلسطينية

الطقس: تفاصيل كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين غداً

الطقس: تفاصيل كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين غداً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يبقى الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-21 34-22 36-23 بيت لحم 31-21 34-22 36-23
رام الله والبيرة 30-20 33-21 35-22 طولكرم 32-23 33-23 36-24
نابلس 32-21 36-22 37-23 قلقيلية 32-23 33-23 36-24
جنين 34-23 38-24 38-25 سلفيت 31-21 34-22 36-23
طوباس 35-24 39-25 39-26 روابي 32-21 36-22 37-23
الخليل 30-20 33-21 35-22 غزه 31-24 32-24 34-25
أريحا 40-27 43-28 45-29 خانيونس 31-24 32-24 34-25
الأغوار الشمالية 38-25 41-26 43-27 رفح 32-23 33-23 35-24

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