حسين الشيخ: يجب الإسراع بعقد المؤتمر الثامن لفتح وفقا للنظام الداخلي للحركة





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه يجب أن نسرع في عقد المؤتمر الثامن وفقا للنظام الداخلي للحركة، تكريساً للنهج الديمقراطي في أطرها ومؤسساتها ورفدها بالطاقات الشابة والجديدة لتحمل المسؤوليات، في استكمال المشوار الوطني الكفاحي.





وكان من المقرر أن يُعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في شهر آيار/مايو الماضي، لكن تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح استحقاق تنظيمي وطني في هذه المرحلة من العمل الوطني الفلسطيني.