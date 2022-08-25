بايدن: وجهنا ضربات لمنشأة شرق سوريا تستخدمها مجموعات إيرانية
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء يوم الخميس، حول تصاعد الأحداث بين الولايات المتحدة وإيران داخل الأراضي السورية.
وقال بايدن: إنه "أمر يوم 23 من هذا الشهر بتوجيه ضربات لمنشأة في شرق سوريا تستخدمها مجموعات تابعة لإيران"، بحسب قناة (الجزيرة).
وتابع: "ضربات 23 آب/ أغسطس في سوريا هدفها الدفاع عن سلامة قواتنا وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة".
وأكمل بايدن: "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الضروري بما يتفق مع القانون الدولي وحقها بالدفاع عن النفس".
وشدد على أنهم مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.
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