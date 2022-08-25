بايدن: وجهنا ضربات لمنشأة شرق سوريا تستخدمها مجموعات إيرانية

رام الله - دنيا الوطنتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء يوم الخميس، حول تصاعد الأحداث بين الولايات المتحدة وإيران داخل الأراضي السورية.وقال بايدن: إنه "أمر يوم 23 من هذا الشهر بتوجيه ضربات لمنشأة في شرق سوريا تستخدمها مجموعات تابعة لإيران"، بحسب قناة (الجزيرة).وتابع: "ضربات 23 آب/ أغسطس في سوريا هدفها الدفاع عن سلامة قواتنا وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة".وأكمل بايدن: "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الضروري بما يتفق مع القانون الدولي وحقها بالدفاع عن النفس".وشدد على أنهم مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.