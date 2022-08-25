الخطيب يدعو لنصرة الأقصى والرباط فيه

رام الله - دنيا الوطندعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، كمال الخطيب، لنصرة الأقصى والرباط فيه، مستنكرا مشاهد التعري السافر التي قامت بها السائحة الإسبانية وغيرها داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.وقال "حتمًا ويقينًا ستكون للمسجد الأقصى المبارك غضبة وهزة ليس فقط ستشعر بها المؤسسة الإسرائيلية وتتوجع منها، وإنما سيكون لها هزات ارتدادية تشعر وتتأثر بها أنظمة التطبيع والخيانة".وبين الخطيب أن ذلك حدث تحت عين وحراسة وحماية الشرطة الإسرائيلية، وذلك يؤكد درجة الانحطاط التي وصلت إليها المؤسسة الإسرائيلية والحد الذي وصلت إليه في استخدام كل وسيلة للإساءة والتحدي للأمة كلها.وأشار إلى أن المسجد الأقصى سيقلب عليهم طاولات مؤتمراتهم وسيفضح مؤامراتهم ويطيح بكراسيهم وعروشهم.