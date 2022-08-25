حزب الشعب يطالب بالتدخل لإنقاذ الأسرى في السجون الإسرائيلية

ووجه الحزب نداءه بالقول "يتوجه اليكم في هذا النداء لسرعة التحرك لإجبار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين المضربين وعن المرضى والأطفال، ووقف سياسة "الاعتقال الإداري" وكل الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين والمعتقلات والأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، وإلزامها بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".





رام الله - دنيا الوطنوجه حزب الشعب الفلسطيني نداءاً عاجلاً لجميع الأحزاب اليسارية والتقدمية والديمقراطية حول العالم، للضغط على حكومات بلادها والهيئات الإقليمية والدولية، من أجل سرعة التدخل لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ عدة أشهر احتجاجاَ على اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وقال حزب الشعب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الخميس، إن العشرات من هؤلاء المعتقلين، يجري احتجازهم منذ عدة سنوات وآخرين منذ أشهر طويلة بصورة تعسفية وغير قانونية - دون لوائح اتهام أو محاكمات - وبأوضاع غير إنسانية، تشكل انتهاكاَ جسيماَ لجميع القوانين الدولية، وفي المقدمة منها اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، مما أجبر هؤلاء المعتقلين على خوض الإضراب المفتوح عن الطعام منذ عدة شهور وحتى يومنا هذا، حيث يتهدد الموت في أي لحظة العديد منهم بعد التدهور الخطير والحرج لحالتهم الصحية، وعلى رأسهم المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 167 يوماَ (خليل العواودة – 40 عاما) من محافظة الخليل - الذي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة - حيث يحتجز الآن تحت الحراسة في مستشفى "أساف هروفيه".