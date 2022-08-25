شؤون فلسطينية

تعقيباً على النخالة.. حماس لـ"دنيا الوطن": علاقتنا بالجهاد استراتيجية ولا يمكن أن نتخلى عنها

تعقيباً على النخالة.. حماس لـ"دنيا الوطن": علاقتنا بالجهاد استراتيجية ولا يمكن أن نتخلى عنها
القانوع
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الخميس، على كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والتي أكد فيها على متانة العلاقة بين الحركتين.

وقال المتحدث باسم (حماس) عبد اللطيف القانوع غي تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي علاقة استراتيجية ومهمة و"نلتقي معاً وسوياً في خطين متوازيين الأول في مسار الجهاد والمقاومة ومراكمة القوة لمواجهة الاحتلال والثاني البرنامج السياسي في رفض التعايش ومشروع التسوية مع الاحتلال وأن المقاومة هي الخيار الأنجع لتحرير فلسطين".

وأكد القانوع أن علاقة (حماس والجهاد) تتطور يوماً بعد يوم وهناك تنسيق عالي على كافة المستويات العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية.

ورد القانوع على حديث النخالة الذي قال إن "حماس كانت حاضنة للجهاد خلال العدوان الأخير" بالقول "لا يمكن لحماس أن تتخلى عن مسئولياتها وتتنصل من واجباتها في دعم واسناد كل حركات المقاومة لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه والدفاع عن شعبنا".

وشدد خلال حديثه "لا يمكن أن نسمح للعدو أن يخدش في الجدار الصلب للعلاقة مع كل المكونات الوطنية وتحديداً حركة الجهاد الإسلامي وسنقطع الطريق على كل المحاولات التي يحاول الاحتلال من خلالها الإيقاع بين مكونات المقاومة".

وأشار إلى أن قوة المقاومة تكمن في تماسك كل قواها من خلال غرفة العمليات المشتركة التي تتربع عليها (حماس) وتديرها مع الفصائل الفلسطينية.

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