شؤون فلسطينية

عرنكي يطالب الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

عرنكي يطالب الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية لوقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومؤسساته.

واستعرض عرنكي خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، مجمل السياسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة العدوان الأخير على قطاع غزة واستمرار سياسة الاغتيالات والاعتقالات اليومية في مدن الضفة، والتي تشكل مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وقال عرنكي إن ممارسات الاحتلال على الأرض تتطلب ضغط دولي وأوروبي حقيقي على إسرائيل لردعها عن مواصلة سياساتها التي تستهدف حل الدولتين كخيار دولي يجب حمايته والعمل الجاد على تطبيقه على ارض الواقع، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، ودعم سعيها في الحصول على دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة.

وأثنى عرنكي على المواقف الأوروبية والدولية المنددة بإقدام إسرائيل على إغلاق سبع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، في اعتداء على مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدورها في فضح جرائم الاحتلال.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ضد الاحتلال حتى نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره في دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي موقف أوروبا الرافض للإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال مؤخرا من إغلاق عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

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