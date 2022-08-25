"شاهد".. النخالة: حماس حاضنة لنا والمقاومة موحدة تحت راية فلسطين

وشدد قائلاً "نحن جميعاً وحدة واحدة في مواجهة العدو والعدوان وليس منا من ينفخ في الخلافات أو يثير النعرات الحزبية".



ولفت النخالة إلى أن "قوى المقاومة بكافة مسمياتها وعناوينها هي وحدة واحدة في مواجهة العدو، وغرفة العمليات المشتركة ما زالت حاجة وطنية يجب تعزيزها"



وقال النخالة إن "الاحتلال ما زال يتملص من التزاماته ونحمله مسؤولية ذلك".











رام الله - دنيا الوطننظمت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، مهرجان "وحدة الساحات الطريق إلى القدس " بالتزامن بين غزة ورفح وجنين وبيروت ودمشق.وشارك المئات من عناصر وأنصار حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية، في المهرجان الذي تخلله عرض عسكري مسلح لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد.وقال الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة في كلمة له، إن "حاجة الشعب الفلسطيني الأساسية هي الحرية والتحرر من الاحتلال الذي يحاصرنا في غزة".وتابع النخالة في حديثه "نقول للعدو سنستمر بالقتال حتى ترحلوا ومن يساندكم ومن يصمت إذعانا لكم".وشدد النخالة على أن "معركة وحدة الساحات الأخيرة التي حاول البعض محاصرتها هي أهم بكثير مما جرى تصويره"، مؤكداً أن "طريق الجهاد والمقاومة هو الذي رأيناه في معركة وحدة الساحات وطرق كتائبنا على امتداد الضفة".وأكد النخالة خلال كلمته "نحن و حماس مقاومة واحدة تحت راية فلسطين والجهاد وكذلك كل قوى المقاومة، مشيراً إلى أن حماس شكلت حاضنة مساندة للجهاد في العدوان الأخير".