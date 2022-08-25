عاجل

  • النخالة: نشكر إيران وسوريا وقطر واليمن ولبنان ومصر التي كان لها دور مهم في لجم العدوان

  • النخالة: نحن جميعاً وحدة واحدة في مواجهة "العدو" والعدوان وليس منا من ينفخ في الخلافات أو يثير النعرات

  • النخالة: تصدي الجهاد منفردة في العدوان الأخير على غزة جاء بسبب استهدافها وشكلت حماس حاضنة ومساندة لنا

  • النخالة: نحن وحماس مقاومة واحدة تحت راية فلسطين والجهاد وكذلك كل قوى المقاومة

  • النخالة: المعركة أكدت ألا فرق بين الضفة وغزة والشتات وكانت تعبيراً حقيقياً لشعار بأن شعبنا واحد ومصيرنا واحد

شؤون فلسطينية

شؤون اللاجئين تختتم مخيمات البرمجة الصيفية "مبرمجو المستقبل"

شؤون اللاجئين تختتم مخيمات البرمجة الصيفية "مبرمجو المستقبل"
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي حرص الرئيس محمود عباس على رعاية ودعم المخيمات الصيفية، ويولي اهتماماً كبيراً ودائماً بأطفالنا المبدعين والمتميزين، باعتبارهم أطفال اليوم ورجال المستقبل والأمل المنشود نحو العودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح أبو هولي في حفل اختتام المخيم الصيفي التكنولوجي 2022 لمدارس (الأونروا) في المخيمات الفلسطينية في المحافظات الشمالية  بعنوان " مبرمجو المستقبل" الذي نظمته مساء امس  دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة الغوث الدولية (اونروا) ضمن مشروع "مليون طفل مبرمج" برعاية الرئيس بأن مخيمات "مبرمجو المستقبل" الصيفية شملت 27 مخيماً، تم انجاز 19 مخيماً في الضفة الغربية والقدس، والعمل جار لإنجاز هذا المشروع في مخيمات قطاع غزة الثمانية .

ولفت إلى أن المخيمات البرمجة الصيفية نفذت في 66 مدرسةٍ تابعة (للأونروا)، وبمشاركة 3450 طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين، تراوحت أعمارهم بين10 سنوات إلى 15 سنة.

وأشار إلى أن مخيمات البرمجة الصيفية نجحت في تعليم البرمجة لأطفال مخيمات اللاجئين من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية والإبداعية اللازمة في البرمجة وفي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من إتقان البرمجة في سن مبكر، وبناء قدراتهم وتنمية أفكارهم وتحويلها إلى برامج مهمة ومنافسة في عصر التكنولوجيا من خلال إنشاء القصص والبرمجيات وتصميم ألعاب متميزة وهادفة وكذلك في بناء الإنسان والحداثة " .

واكد أبو هولي بـأن الشعب الفلسطيني بأطفاله لا يزال يعيش تحت الاحتلال والاستيطان والحصار.

ولفت إلى أن رسالة المخيمات الصيفية هي تذكير العالم والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بأن العام 2022، استشهد فيه 38 طفلاً وطفلة ومن ضمنهم 18 طفلاً وطفلة استشهدوا قبل أيام قليلة أثناء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وتابع: " مخيمات البرمجة الصيفية تذكر العالم بان الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل (160) طفلًا فلسطينياً بينهم طفلة، ممن تقل أعمارهم عن (18) عامًا في الضفة الغربية والقدس، وتقول للعالم بان هناك حقوقاً للإنسان وحقوقاً للطفل يتم تطبيقها في كل أنحاء العالم ويستثنى منها الطفل الفلسطيني، وان حقوقه لا تزال تنتهك في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الرسالة الأخيرة التي حملتها مخيمات البرمجة هي تذكير العالم بالقرار 194، قرار حق العودة والتعويض الذي لم يطبق حتى الأن لينعم  شعبنا بالعودة  وتقرير المصير . 

 وشكر أبو هولي في ختام كلمته الشركاء  في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة الغوث الدولية (اونروا)، وشركة جوال وللإخوة أعضاء اللجنة الشرافية على المخيمات الصيفية، ولرؤساء وأعضاء اللجان الشعبية في المخيمات، وللمركز الوطني للإبداع التكنولوجي  والابتكار الذي ساهم في تدريب المدربين ، ولكل من ساهم في إنجاح مخيمات (مبرمجون نحو المستقبل) من عاملون ومتطوعون ومدربون ومنشطون.. ولكل من أدخل البهجة والفرحة على قلوب أطفالنا.

ووجه أبو هولي التحية إلى راعي المخيمات الصيفية، إلى سيادة الرئيس أبو مازن قائلاً: "ان شعبك معك، ولا تخشى في الحق لومة لائم وان الحق اقوى من القوة، وان الطريق طويل وصعب، وأطفالك أطفال فلسطين سيدافعون عن الحقوق الفلسطينية، وعن الهوية الفلسطينية ولن ينسوها، وسيتمسكون بالثوابت، وسيكملون الطريق مهما بلغت التحديات والتضحيات حتى تحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وبيوتهم طبقا للقرار 194.

أخبار ذات صلة

مستوطنون ينظمون مسيرًة استفزازيًة في البلدة القديمة بالقدس

مستوطنون ينظمون مسيرًة استفزازيًة في البلدة القديمة بالقدس

النخالة: حماس حاضنة لنا والمقاومة موحدة تحت راية فلسطين

النخالة: حماس حاضنة لنا والمقاومة موحدة تحت راية فلسطين

الخليل: &#34;الأشغال العامة&#34; تبدأ بترميم الكهوف والمنازل وتأهيل الطرق

الخليل: "الأشغال العامة" تبدأ بترميم الكهوف والمنازل وتأهيل الطرق

اشتية يجتمع بممثل الاتحاد الأوروبي ويناقش معه عدة ملفات

اشتية يجتمع بممثل الاتحاد الأوروبي ويناقش معه عدة ملفات

اشتية يستقبل السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اجتماع تشاوري لمنظمة التحرير بشأن تطوير الموسوعة الفلسطينية

اجتماع تشاوري لمنظمة التحرير بشأن تطوير الموسوعة الفلسطينية

&#34;المكافحة&#34; بغزة تضبط كمية من المواد المخدرة وتوقف مُتهمَين اثنين

"المكافحة" بغزة تضبط كمية من المواد المخدرة وتوقف مُتهمَين اثنين

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقيتين مع مؤسستين دولية وأخرى محلية لخدمة التعليم

"التربية" توقع اتفاقيتين مع مؤسستين دولية وأخرى محلية لخدمة التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينظمون مسيرًة استفزازيًة في البلدة القديمة بالقدس

مستوطنون ينظمون مسيرًة استفزازيًة في البلدة القديمة بالقدس

شؤون اللاجئين تختتم مخيمات البرمجة الصيفية &#34;مبرمجو المستقبل&#34;

شؤون اللاجئين تختتم مخيمات البرمجة الصيفية "مبرمجو المستقبل"

الخليل: &#34;الأشغال العامة&#34; تبدأ بترميم الكهوف والمنازل وتأهيل الطرق

الخليل: "الأشغال العامة" تبدأ بترميم الكهوف والمنازل وتأهيل الطرق

اشتية يستقبل السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقيتين مع مؤسستين دولية وأخرى محلية لخدمة التعليم

"التربية" توقع اتفاقيتين مع مؤسستين دولية وأخرى محلية لخدمة التعليم

اللواء أبو بكر: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأسرانا والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية

اللواء أبو بكر: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأسرانا والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية

غزة: &#34;الضمير&#34; تطالب الجهات المختصة بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية ووقف عقوبة الإعدام

غزة: "الضمير" تطالب الجهات المختصة بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية ووقف عقوبة الإعدام

مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث

مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث

منوعات

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

ما حقيقة التحضير لفيلم &#34;غبي منه فيه&#34;؟.. هاني رمزي يكشف

ما حقيقة التحضير لفيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يكشف

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

عربي

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية