استطلاع رأي يكشف صعود حزب بن غفير بانتخابات (كنيست)





وقد أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته القناة الـ (12) الإسرائيلية، بقاء حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش خارج (كنيست) وعدم تمكنه من اجتياز نسبة الحسم.





واللافت في استطلاعات الرأي هذه، تجاوز حزب "ميرتس" نسبة الحسم، ليضمن تمثيله في (كنيست)، حيث أظهرت الاستطلاعات السابقة أن الحزب كان يهدده خطر البقاء خارج الحلبة السياسية.





وفي السياق، أظهر استطلاع القناة 12، أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو حصل على 34 مقعدًا، في حين حصل حزب "يش عتيد" على 23 مقعدًا، وغانتس وساعر 13 مقعدًا، وعوتسما يهوديت تسعة مقاعد، وشاس ثمانية مقاعد، ويهدوت هتوراه سبعة مقاعد، وميرتس ستة مقاعد، والعمل خمسة مقاعد، ويسرائيل بيتينو خمسة مقاعد، والقائمة المشتركة خمسة مقاعد ومثلها القائمة الموحدة.





أما استطلاع القناة الـ (13) فقد أظهر حصول الليكود على 32 مقعدا، ويش عتيد 22 مقعد، وغانتس وساعر 12، وعوتسما يهوديت تسعة، يهدوت هتوراه سبعة، ويسرائيل بيتينو ستة، والعمل خمسة ومثله المشتركة، وميرتس أربعة والموحدة أربعة.





وأظهر استطلاع القناة الـ (11)، أن الليكود حصل على 32 مقعدا، ويش عتيد 22، وغانتس وساعر 14، وعوتسما يهوديت ثمانية، ويهدوت هتوراة سبعة، وميرتس خمسة، والعمل خمسة، ويسرائيل بيتنينو خمسة والمشتركة خمسة، والصهيونية الدينية أربعة ومثلها الموحدة.





وأشارت الاستطلاعات الثلاث إلى عدم نجاح حزب "الروح الصهيونية" برئاسة آييليت شاكيد، بتجاوز نسبة الحسم، ما يبقيه خارج (كنيست).





ويترقب الإسرائيليون جولة الانتخابات العامة المقبلة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط مخاوف من أن يمنع الخلاف السياسي والحزبي من تشكيل حكومة قادرة على البقاء لولاية كاملة كما هو الحال مع حكومة لابيد بينيت التي لم تنجح في الصمود أكثر من سنة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت استطلاعات رأي جديدة، أجرتها القنوات الإسرائيلية 11 و12 و13، الأربعاء، عن ازدياد قوة التصويت لصالح حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة عضو (كنيست) ايتمار بن غفير.