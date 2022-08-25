اشتية يجتمع بممثل الاتحاد الأوروبي ويناقش معه عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، آخر التطورات والمستجدات السياسية.كما بحث اشتية مع بورغسدورف تعزيز التعاون ما بين فلسطين والاتحاد الأوروبي ودعم المشاريع التنموية لا سيما في مجال الطاقة المتجددة ورفع الاعتماد عليها، وكذلك العمل في محطة تحلية المياه في غزة، وتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز.من جانب آخر، ناقش الطرفان تحضيرات مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك، وسبل إنجاحه ليخرج بنتائج جادة وحقيقية.كما وضع اشتية كون فون بورغسدورف في صورة سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها الحكومة.