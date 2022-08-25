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شؤون فلسطينية

اجتماع تشاوري لمنظمة التحرير بشأن تطوير الموسوعة الفلسطينية

اجتماع تشاوري لمنظمة التحرير بشأن تطوير الموسوعة الفلسطينية
اجتماع تشاوري لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
عُقد في منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الخميس، اجتماع لمناقشة تطوير عمل الموسوعة الفلسطينية.

جاء ذلك، بدعوة من عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموسوعة الفلسطينية زياد أبو عمرو، وبحضور عضو تنفيذية المنظمة أحمد مجدلاني.

وحضر الاجتماع عدد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت سبل وآلية تطوير عمل الموسوعة الفلسطينية بما يتلاءم مع المستجدات والتطور التكنولوجي الحالي.

وأشار أبو عمرو إلى أنّ الموسوعة هي مشروع وطني سيادي، يهدف إلى توثيق وتعزيز الراوية الفلسطينية، ويستهدف القرّاء والباحثين من مختلف الشرائح، داعيا الحضور للمساهمة في إغناء وتطوير فكرة الموسوعة.

من جانبه، أكد مجدلاني أهمية توفير كافة وسائل الدعم لتطوير عمل الموسوعة، مرحبا بالجهد المشترك والتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وقدم الحضور أفكارا تتعلق بشكل ومضمون ومحتوى الموسوعة، بحيث تكون شاملة تفاعلية ومتطورة وبلغات متعددة، والتركيز على الجانب الوطني، وتغطي فترات حديثة لم تتناولها الموسوعة الفلسطينية في مجلداتها وأعدادها السابقة.

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