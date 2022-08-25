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شؤون فلسطينية

"التربية" توقع اتفاقيتين مع مؤسستين دولية وأخرى محلية لخدمة التعليم

"التربية" توقع اتفاقيتين مع مؤسستين دولية وأخرى محلية لخدمة التعليم
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية مع المؤسسة الطوعية الدولية للتنمية (VIS)، ومذكرة تفاهم مع مؤسّسة الرّؤيا الفلسطينية؛ لخدمة التعليم وتطويره.

وتنص الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الطوعية، وفق بيان للتربية اليوم الخميس، على تنفيذ مشروع المدارس الصديقة للطفل بمرحلتها الثالثة؛ إذ تشمل مشروع طارئ لحماية الأطفال في المناطق المسماة "ج"، والتي تعاني من انتهاكات الاحتلال، من خلال إعادة تأهيل المرافق المدرسية وتدخلات الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي.

كما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع الرؤيا الفلسطينية إلى تمكين وبناء القدرة على الصمود وتحسين نوعية حياة الشباب الفلسطينيين من خلال تنمية القدرات الفردية والجماعية والمؤسساتية ومشاريع زيادة الوعي في المناطق المستهدفة في شمال غرب القدس، إذ يستهدف المشروع 850 من الطلبة من المرحلة العمريّة "14–15" عاما لزيادة وعيهم وقياس ميولهم في اختيار مسارهم المهني، إضافة إلى 22 من المرشدين، و450 من أولياء الأمور.

ووقع الاتفاقيتين نيابة عن وزير التربية مروان عورتاني، وكيل الوزارة نافع عساف، ومن المؤسسة الطوعية الدولية للتنمية لويجي بيسجليا، ومن الرؤيا الفلسطينية المدير التنفيذي رامي ناصر الدين، بحضور مدير عام المشاريع مهند أبو شمة.

وأكد الموقعون أهمية هذه إبرام الاتفاقيتين في خدمة الطلبة من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة لهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية، مشيرين إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين "الوزارة" المؤسسة الطوعية والرؤيا الفلسطينية؛ والتي تتجسد من خلال تنفيذ عديد البرامج التربوية التعليمية الهادفة.



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