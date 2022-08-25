شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث

مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني بمكتبه عصر اليوم المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا كورين فلشر والوفد المرافق لها.

يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج لتوفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المهمشة والضعيفة و تحقيق الأمن الغذائي لهم وتوسيع قاعدة التمويل للبرنامج.

خلال اللقاء قال د. مجدلاني: "أن الوزارة تعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث من خلال توسيع قاعدة التدخلات للبرنامج ودمجها ببرامج عمل الوزارة و المساعدة في نظام المتابعة والتقييم للسجل الاجتماعي وإدارة الحالة وتوسيع قاعدة التمويل." 

وفي السياق ذاته أكد مجدلاني أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية بما  ينسجم ويحقق رؤية ورسالة الوزارة التنموية من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحسين أدواته وتغيير المعادلة إلى معادلة الفقر متعدد الأبعاد والاستفادة من تحديث البيانات الذي يوفر معلومات حول الفئات المستفيدة تمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأسر نحو التمكين  بما يعزز صمود المواطن ومواجهة التحديات التي يمر بها أبناء شعبنا.

وتابع الوزير " نحرص على الوجود الأممي في دولة فلسطين ، ويهمنا أن تبقى المؤسسات الدولية عاملة كمظلة دولية في وجه الاحتلال الذي يحاول ابعاد المؤسسات لتنفيذ أجنداته، ونبذل قصارى جهودنا لتوفير الدعم المالي اللازم عبر العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين من أجل استمرار عمل برنامج الغذاء العالمي لما يشكله من اولوية وأهمية من خلال دوره في التخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة.

واطلع الوزير فلشر على أبرز تطورات العمل في الوزارة على صعيد تبني مفهوم ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني الاجتماعي كذلك توقيع الوزارة اتفاقيات شراكة مع 400 مؤسسة متخصصة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية إضافة لـ 13 وزارة لأغراض الربط البيني كما دعا الى المزيد من التعاون في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف قطاع غزة والنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومراعاة تنويع المشاريع .

من جانبه قالت المدير الإقليمي للبرنامج كورين فلشر " أن البرنامج يعول كثيرا على التعاون مع الوزارة لسد الفجوة المالية التي يعاني منها البرنامج لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة وتحقيق الامن الغذائي لهم."

كما أشادت فلشر بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة معربةً عن ثقتها بالقدرة على العمل ولو كانت الظروف غير مناسبة. 



أخبار ذات صلة

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال وإدارة السجون

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال وإدارة السجون

غزة: مركز حقوقي يُعلق على استمرار إصدار أحكام الإعدام

غزة: مركز حقوقي يُعلق على استمرار إصدار أحكام الإعدام

اشتية يبحث مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

اشتية يبحث مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

الهباش: عُري مستوطنات إسرائيليات داخل الأقصى يفضح مخططات الاحتلال ويمثل إهانة لمشاعر المسلمين

الهباش: عُري مستوطنات إسرائيليات داخل الأقصى يفضح مخططات الاحتلال ويمثل إهانة لمشاعر المسلمين

المتقاعدون العسكريون يشجبون &#34;الحملات المسعورة&#34; التي يتعرض لها الرئيس عباس

المتقاعدون العسكريون يشجبون "الحملات المسعورة" التي يتعرض لها الرئيس عباس

المفتي العام لـ &#34;العرب والمسلمين&#34;: أفيقوا.. المسجد الأقصى أصبح ساحة للعري

المفتي العام لـ "العرب والمسلمين": أفيقوا.. المسجد الأقصى أصبح ساحة للعري

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواجه دعوات السلام بمزيد من الجرائم والمشاريع الاستعمارية

"الخارجية": دولة الاحتلال تواجه دعوات السلام بمزيد من الجرائم والمشاريع الاستعمارية

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على تقديم الاحتلال لائحة اتهام للأسير السعدي

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على تقديم الاحتلال لائحة اتهام للأسير السعدي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث

مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال وإدارة السجون

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال وإدارة السجون

المتقاعدون العسكريون يشجبون &#34;الحملات المسعورة&#34; التي يتعرض لها الرئيس عباس

المتقاعدون العسكريون يشجبون "الحملات المسعورة" التي يتعرض لها الرئيس عباس

&#34;الاتصالات&#34; تُطلق مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بشيرين أبو عاقلة

"الاتصالات" تُطلق مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بشيرين أبو عاقلة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية

"التربية" تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ثائر حماد يزداد سوءاً

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ثائر حماد يزداد سوءاً

الجامعة الإسلامية بغزة في &#34;المرتبة 27&#34; عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

كجزء من الخطوات التصعيدية.. مئات الأسرى يعتصمون في الساحات ويمهلون الاحتلال حتى ساعات الظهيرة

كجزء من الخطوات التصعيدية.. مئات الأسرى يعتصمون في الساحات ويمهلون الاحتلال حتى ساعات الظهيرة

منوعات

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

ما حقيقة التحضير لفيلم &#34;غبي منه فيه&#34;؟.. هاني رمزي يكشف

ما حقيقة التحضير لفيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يكشف

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

عربي

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية