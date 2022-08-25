مجدلاني: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث

يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج لتوفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المهمشة والضعيفة و تحقيق الأمن الغذائي لهم وتوسيع قاعدة التمويل للبرنامج.خلال اللقاء قال د. مجدلاني: "أن الوزارة تعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث من خلال توسيع قاعدة التدخلات للبرنامج ودمجها ببرامج عمل الوزارة و المساعدة في نظام المتابعة والتقييم للسجل الاجتماعي وإدارة الحالة وتوسيع قاعدة التمويل."وفي السياق ذاته أكد مجدلاني أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية بما ينسجم ويحقق رؤية ورسالة الوزارة التنموية من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحسين أدواته وتغيير المعادلة إلى معادلة الفقر متعدد الأبعاد والاستفادة من تحديث البيانات الذي يوفر معلومات حول الفئات المستفيدة تمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأسر نحو التمكين بما يعزز صمود المواطن ومواجهة التحديات التي يمر بها أبناء شعبنا.وتابع الوزير " نحرص على الوجود الأممي في دولة فلسطين ، ويهمنا أن تبقى المؤسسات الدولية عاملة كمظلة دولية في وجه الاحتلال الذي يحاول ابعاد المؤسسات لتنفيذ أجنداته، ونبذل قصارى جهودنا لتوفير الدعم المالي اللازم عبر العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين من أجل استمرار عمل برنامج الغذاء العالمي لما يشكله من اولوية وأهمية من خلال دوره في التخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة.واطلع الوزير فلشر على أبرز تطورات العمل في الوزارة على صعيد تبني مفهوم ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني الاجتماعي كذلك توقيع الوزارة اتفاقيات شراكة مع 400 مؤسسة متخصصة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية إضافة لـ 13 وزارة لأغراض الربط البيني كما دعا الى المزيد من التعاون في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف قطاع غزة والنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومراعاة تنويع المشاريع .من جانبه قالت المدير الإقليمي للبرنامج كورين فلشر " أن البرنامج يعول كثيرا على التعاون مع الوزارة لسد الفجوة المالية التي يعاني منها البرنامج لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة وتحقيق الامن الغذائي لهم."كما أشادت فلشر بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة معربةً عن ثقتها بالقدرة على العمل ولو كانت الظروف غير مناسبة.