النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال وإدارة السجون

رام الله - دنيا الوطنقال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية نايف الرجوب، إن "المطلوب من كل الفلسطينيين، ألا يتركوا الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون.وأضاف: "أن وضع الأسرى في غاية السوء فيما يتعلق بعمليات التفتيش والطعام والزيارات وإدخال الحاجيات للأسرى، إلى جانب الاعتقال الإداري وما يترتب عليه من وضع مأساوي".وأكد أن كل القضايا والحالة المأساوية التي يعيشها أسراها فيالسجون لا شك أنها تنذر بخطوات تصعيدية من قبل الأسرى.وشددعلى ضرورة أن يكون هناك تضامن وإسناد كبير من قبلالفلسطينيين للأسرى الذين ضحوا من أجل الأقصى وقضيتنا وتقرير مصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا، ومن كل الشرفاء سواء على صعيد الفصائل أو الأشخاص.