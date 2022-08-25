شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

اشتية يبحث مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرنامج وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توسعة قاعدة المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي، والعمل على تنفيذ برامج تنموية ومشاريع إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل، لتمكين الأسر الأكثر فقرا من الاعتماد على نفسها والخروج من دائرة الحاجة للمساعدة.

وقال رئيس الوزراء: "فلسطين حالة خاصة، فهي تعيش ظروفا غير طبيعية بسبب الاحتلال الذي يمنعنا من السيطرة على مقدراتنا ويضع المعيقات على كل تفاصيل حياة الفلسطيني".

وأوضح رئيس الوزراء: "الوضع المالي الصعب الذي تمر في فلسطين ناتج أولا عن اقتطاعات الاحتلال غير القانونية من أموال الضرائب، وكذلك تراجع الدعم الدولي، بالإضافة إلى المتغيرات الدولية التي أثرت على كل دول العالم، وبالتالي زادت أعداد الأسر الفقيرة في فلسطين".

ووضع اشتية فلايشر في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تبعات الارتفاع العالمي بالأسعار نتيجة الوباء والحرب في أوكرانيا، من خلال دعم بعض السلع الأساسية والمحروقات.

من جانبها أكدت فلايشر على تقدير البرنامج وفهمه لحالة الخصوصية التي تتمتع فيها فلسطين، والحرص على توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق أكبر أثر من الموازنة المتاحة.

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