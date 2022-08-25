شؤون فلسطينية

المتقاعدون العسكريون يشجبون "الحملات المسعورة" التي يتعرض لها الرئيس عباس

المتقاعدون العسكريون يشجبون "الحملات المسعورة" التي يتعرض لها الرئيس عباس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المتقاعدون العسكريون الفلسطينيون، عن شجبهم ورفضهم كل "الحملات المسعورة" التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، شجبها ورفضها لـ "الحملات المسعورة" التي يتعرض لها الرئيس عباس بعد مواقفه الوطنية العادلة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفضح الممارسات الإجرامية التي مارسها ويمارسها الاحتلال منذ أن احتل الأرض الفلسطينية، وذلك من مراكز القوى الصهيونية وغيرها من بعض الأوساط الأوروبية والأمريكية.

كما أكدت الهيئة دعمها المطلق والقوى لكل ما أعلنه الرئيس عباس عن الموقف الوطني الفلسطيني، اتجاه الحقوق الوطنية، وكشف كافة جرائم الاحتلال العدوانية المستمرة حتى اليوم، بحق مقدرات شعبنا.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الدولية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وعدم التعامل بمكيالين وبازدواجية المعايير، اتجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية، لتحقيق تطلعات وتضحيات شعبنا الفلسطيني، المتمسك بثوابته الوطنية، من اجل نيل حقوقه المشروعة، التي اقرتها كافة المواثيق الدولية.

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