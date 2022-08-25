شؤون فلسطينية

"الاتصالات" تُطلق مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بشيرين أبو عاقلة

"الاتصالات" تُطلق مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بشيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بالصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تخليداً لذكراها وتنديدا بجريمة الاحتلال البشعة بحقها. 

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر في بيان صادر عن الوزارة إن الهدف من هذه المسابقة هو إشراك الجمهور في اختيار الطابع وتقديم مقترحات فنية وجمالية تبرز مكانة الشهيدة أبو عاقلة كواحدة من شهداء الدفاع عن الحقيقة.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية نظرت منذ البداية بعين الاهمية لتخليد سيرة شيرين أبو عاقلة، وفضح الجريمة البشعة المتمثلة باغتيالها وكان أحد تلك السبل هو إصدار طابع بريدي تذكاري يخلد ذكراها. 

ولفت الى أن الطابع البريدي سيجوب العالم مذكراً بما يتعرض اليه شعبنا من جرائم على يد الاحتلال، ومخلدا كل من ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبنا. 

وشدد سدر على أن الوزارة ستعمل بكل جهدٍ من أجل أن تواصل الاحتفاء بالانجاز المعرفي والثقافي والعلمي في البلاد وتكريم كل من ساهم في فضح جرائم الاحتلال وتعزيز روايتنا التاريخية وحماية حقوقنا الوطنية.

 وأشاد بمسيرة الشهيدة الراحلة بالعطاء، والتي كان دورها كبير في فضح  جرائم الاحتلال ونقلها للعالم. 

وأضاف سدر أن اغتيالها جاء نتيجة إصرارها على توثيق الانتهاكات بحق شعبنا، ولذلك  تقع علينا مسؤولية تخليد هذه الشخصية العظيمة، من أجل أن تظل القضية الفلسطينية حية. 

وختم سدر بالقول إن الوزارة تقوم وعبر برنامج طوابع البريد بتخليد مسيرة القادة والشهداء والكتاب والفنانين والصحفيين لما لهم من دورٍ في صناعة التاريخ وبناء الهوية الثقافية الوطنية. 

يشار أنه في الآونة الأخيرة أصدرت وزارة الاتصالات بريدا تذكاريا للشهيد الكاتب غسان كنفاني في ذكرى اغتياله الخمسين، وسابقا تم اصدار طابع اخر لشاعر العودة هارون هاشم رشيد، بالإضافة الى سلسلة طوابع لتخليد قادة الكفاح الوطني خلال المائة عام الماضية. 

كما تشمل هذه الإصدارات الاحتفاء بعناصر التراث المادي وغير المادي كما المكان والطبيعية في فلسطين لأننا نريد للقيم الجمالية والثقافية أن تكون مركباً أساساً من وعي أبنائنا عن فلسطين، ونريد لجمال فلسطين أن يظل حاضراً.

أخبار ذات صلة

المفتي العام لـ &#34;العرب والمسلمين&#34;: أفيقوا.. المسجد الأقصى أصبح ساحة للعري

المفتي العام لـ "العرب والمسلمين": أفيقوا.. المسجد الأقصى أصبح ساحة للعري

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواجه دعوات السلام بمزيد من الجرائم والمشاريع الاستعمارية

"الخارجية": دولة الاحتلال تواجه دعوات السلام بمزيد من الجرائم والمشاريع الاستعمارية

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على تقديم الاحتلال لائحة اتهام للسعدي

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على تقديم الاحتلال لائحة اتهام للسعدي

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية

"التربية" تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ثائر حماد يزداد سوءاً

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ثائر حماد يزداد سوءاً

عصام يوسف: الكويت تثبت دوماً وفاءها لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيتها العادلة

عصام يوسف: الكويت تثبت دوماً وفاءها لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيتها العادلة

ناصر الدين الشاعر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: عدم اعتقال مطلقي النار مهزلة غير مقبولة

ناصر الدين الشاعر لـ "دنيا الوطن": عدم اعتقال مطلقي النار مهزلة غير مقبولة

الاحتلال يقدّم لائحة اتهام بحقّ القيادي بحركة الجهاد بسام السعدي

الاحتلال يقدّم لائحة اتهام بحقّ القيادي بحركة الجهاد بسام السعدي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاتصالات&#34; تُطلق مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بشيرين أبو عاقلة

"الاتصالات" تُطلق مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بشيرين أبو عاقلة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية

"التربية" تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ثائر حماد يزداد سوءاً

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ثائر حماد يزداد سوءاً

الجامعة الإسلامية بغزة في &#34;المرتبة 27&#34; عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

الطب الشرعي يعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

الطب الشرعي يعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022

مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022

المرور: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

منوعات

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

ما حقيقة التحضير لفيلم &#34;غبي منه فيه&#34;؟.. هاني رمزي يكشف

ما حقيقة التحضير لفيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يكشف

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

عربي

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية