"التربية" تكرم الفائزين من مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية



جاء ذلك بمشاركة، وكيل الوزارة د. نافع عساف، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ومدير عام النشاطات الطلابية عبد الحكيم أبو جاموس وكادر من الوزارة والمديريات.



وأكد المشاركون والحضور محورية ودور مجالس أولياء الأمور في دعم مرتكزات التعليم وتطويره، وعلى الدور المساند والداعم للمعلم الفلسطيني في ديمومة المسيرة التعليمية، والحفاظ على استقرارها من خلال التعاون مع الوزارة وبقية مكونات المجتمع، مشددين على ضرورة تضافر كافة الجهود والتشبيك بين مختلف

المؤسسات في خلق بيئة تعليمية جاذبة.





وأجمع المشاركون على الجاهزية للعام الدراسي وفق ما هو مخطط له، مؤكدين أهمية دور المعلم ورسالته؛ كونه محور العملية التربوية، والاعتزاز والافتخار بدوره الطليعي، والسعي الدائم لرفع مكانته وتلبية احتياجاته.











رام الله - دنيا الوطنكرمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية الفائزة على مستوى مديريات التربية تحت شعار: " شركاء في البناء والتطوير".