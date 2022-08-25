عصام يوسف: الكويت تثبت دوماً وفاءها لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيتها العادلة

رام الله - دنيا الوطنقال عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين، إن الكويت تثبت على الدوام من خلال مواقفها المشرّفة عمق وفائها لقضية العرب والمسلمين المركزية، القضية الفلسطينية.وأشار يوسف، في تصريح صحفي، إلى أن مواقف الكويت التيتتبناها القيادة والشعب والحكومات المتعاقبة، ليست مستغربة، فالكويت لم تتوان لحظة عن تقديم الدعم لفلسطين وشعبها، حتى في أحلك الظروف.وأضاف: "الشعب الكويتي كانت له وقفاته التي تعد مفخرة للشعوب العربية والإسلامية حتى في فترة ما قبل النكبة الفلسطينية، حيث يسجل التاريخ الدعم الإنساني لأهل الخير في الكويت لأشقائهم الفلسطينيين إبان ثورة البراق عام 1936، ما يؤكد بأن قلب الكويت ينبض بفلسطين منذ فجر التاريخ".ورحّب يوسف، بتسلم ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد، الحجة الوقفية الخاصة بوقف أمير البلاد الراحل صباح الأحمد في مدينة القدس، والتقرير السنوي لبرنامجها الخيري.وأكد أن الكويت تعبّر عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية العادلة من خلال التأكيد على التزامها بتوفير مختلف أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني.ودعا الحكومات العربية والإسلامية للسير على خطى الأنموذج الكويتي، والوقوف صفاً واحداً نصرةً للقضية الفلسطينية، وصولاً لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على أرضه.وشكر يوسف الكويت قيادةً وشعباً وحكومةً على مواقفها المناصرة للحق الفلسطيني، واتخاذها دعم الفلسطينيين وقضيتهم نهجاً تاريخياً تسير عليه، دون أن تحيد عنه قيد أنملة.