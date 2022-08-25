زعيمة حزب (ميرتس): سأعمل على تشكيل قائمة موحدة مع حزب العمل

وأضافوا أن رئيس الحزب يئير لابيد، سيبذل جهودا من اجل إجبار حزبي (العمل) و(ميرتس) على خوض الانتخابات في قائمة موحدة مع اقتراب موعد اغلاق باب الترشيح .



ويذكر أن لابيد امتنع في المعارك الانتخابية السابقة عن العمل على سحب أصوات من هاذين الحزبين خشية من عدم تجاوز احدهما نسبة الحسم الأمر الذي كان من شانه ان يتسبب في ضياع المقاعد لكتلة اليسار الوسط.



رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة حزب (ميرتس) الجديدة، زهافا غالؤون، إنها ستعمل على الاتحاد مع حزب (العمل)، محذرة من ألا يتجاوز أحدهما نسبة الحسم.وأعربت في تصريحات إذاعية، عن اعتقادها أنه من غير الصحيح أن يغير رئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد حملته الانتخابية ويحاول انتزاع أصوات من أحزاب اليسار الصغيرة.ويشار إلى أن أقطاب من حزب (يش عاتيد)، اعتبروا ان الحزب سيحاول سحب أصوات من حزبي (العمل) و(ميرتس) إليه بغية تقليص الفجوة بينه وبين (ليكود) من حيث عدد المقاعد البرلمانية.