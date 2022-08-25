ناصر الدين الشاعر لـ "دنيا الوطن": عدم اعتقال مطلقي النار مهزلة غير مقبولة

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد، نائب رئيس الوزراء السابق والمحاضر بجامعة النجاح الوطنية، د. ناصر الدين الشاعر، اليوم الخميس، أن "عدم القبض على المتورطين في محاولة اغتياله، مهزلة غير مقبولة ومؤشر غير جيد بالمجتمع الفلسطيني".وقال في تصريحات خاصة لـ" دنيا الوطن": إن "القانون وعندما لا يقوم بواجبه اتجاه من يخالفه، يجعل جميع المواطنين يبحثون عن وسائل أخرى لرد حقوقهم، وهذا أمر خطير ويجب عدم السماح به".وأضاف: "يجب على المعنيين تصويب الأمر بسرعة واعتقال كل من له علاقة بإطلاق النار ومن اشترك بشكل مباشر في محاولة اغتيالي خاصة مع مرور أكثر من شهر على محاولة الاغتيال".وشدد على أن "المماطلة في القصاص ممن أطلق النار ومع معرفة هويتهم يضع المجتمع الفلسطيني في دائرة الخطر التي لا تحمد عقباها ولا تعرف نتائجها"، وفق تعبيره.وطالب الشاعر من الجهات المعنية، اعتقال كل من له علاقة في محاولة اغتياله، وخاصة من أطلقوا عليه النار بشكل مباشر، والانتصار للعدالة ورد الحقوق لأصحابها، قبل فوات الأوان.وكان الشاعر قد تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين عصر يوم الجمعة 22 من تموز/يوليو، حيث أعلنت الطواقم الطبية إصابته بسبع رصاصات بالقدم اليمنى وخمسة باليسرى.وخضع الشاعر لعمليات معقدة، فيما لا تزال إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخذه الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.